Девочку, раненную в Севастополе осколками БПЛА, отправят в Москву

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Врачи ночью прооперировали ее, но состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Департамент здравоохранения города и главврач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.

ДОПОЛНЕНО в 13:58: Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.