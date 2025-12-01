Девочку, раненную в Севастополе осколками БПЛА, отправят в Москву

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Врачи ночью прооперировали ее, но состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Департамент здравоохранения города и главврач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.
ДОПОЛНЕНО в 13:58: Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
источник: РИА Новости Крым
