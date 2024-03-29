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Девушка из Севастополя предстанет перед судом за заведомо ложный донос об изнасиловании
Фото: Следком

Девушка из Севастополя предстанет перед судом за заведомо ложный донос об изнасиловании

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:27 29.03.2024

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Севастополя, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением лиц в совершении тяжкого деяния (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в течение недели декабря 2023 года девушка проводила время в гостях у своего приятеля в частном доме. Вернувшись после к сожителю, чтобы как-то оправдать свое отсутствие, она придумала неудачное алиби.

Жительница Севастополя написала в отдел полиции по Нахимовскому району заявление о совершении в отношении нее тяжкого преступления, несмотря на то, что была предупреждена об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Девушка сообщила стражам порядка, что c 13 по 18 декабря группа лиц против ее воли совершала ее изнасилование. В ходе мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета и сотрудниками полиции, было установлено, что молодые люди, на которых указала заявительница, были ею оклеветаны, а стражи порядка введены в заблуждение, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении жительницы Севастополя, создавшей себе неудачное алиби, завершено. Свою вину в совершении заведомо ложного доноса она признала полностью. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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За совершение вышеуказанного преступления санкция части 2 статьи 306 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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