Девушка из Севастополя вошла в тройку лучших амбассадоров «Тавриды» в 2023 году

В Москве прошла итоговая встреча региональной команды «Таврида.АРТ». Представители арт-кластера со всей России подвели итоги кампании за год, а также наградили тех амбассадоров и медиаамбассадоров, чья работа была наиболее результативна. По итогам сезона 2023 одной из лучших амбассадоров стала Мария Барановская из Севастополя.

Быть амбассадором «Тавриды» для меня значит многое. Во-первых, это быть частью большого сообщества активных, талантливых и ярких, частью команды самых креативных и смелых, где каждый стремится использовать все возможности для того, чтобы сделать наш мир еще прекраснее и лучше. Это значит олицетворять собой смыслы, которыми живет арт-кластер: быть патриотом своей страны, делиться позитивом и добром, заряжать вдохновением, быть человеком безграничного мира искусства. Это значит быть проводником и мотиватором для всех будущих и настоящих участников проектов «Тавриды», — рассказала амбассадор арт-кластера «Таврида» в Севастополе Мария Барановская.

На несколько дней столица собрала более 140 амбассадоров, медиаамбассадоров и представителей региональных органов исполнительной власти, чтобы подвести итоги амбассадорской программы «Таврида.АРТ» сезона 2023. С марта по декабрь 2023 года амбассадоры проводили пиар-кампании для проектов «Тавриды» в своих регионах — амбассадоры выступали с публичными презентациями для целевых аудиторий, а медиаамбассадоры создавали и распространяли контент, позволяющий молодежи понять, что такое «Таврида» и какие возможности она дает.

За сезон молодые представители арт-кластера посетили более 80 теле- и радиоэфиров в регионах, опубликовали более 3000 постов о «Тавриде» в социальных сетях и провели более 600 офлайн- и онлайн-презентаций проектов «Таврида.АРТ» для творческой молодежи.

Амбассадор как доверенное лицо арт-кластера нужен для привлечения творческой молодежи из региона и является проводником творцов к участию в образовательных заездах, фестивале «Таврида.АРТ», программах Академии творческих индустрий «Меганом» и кастингах.

Для самих представителей «Тавриды» в регионах статус амбассадора или медиаамбассадора открывает возможность проявить себя как оратора и креатора, стать медийным и узнаваемым в своем регионе, получить опыт в публичных выступлениях, а также в перспективе стать резидентом или сотрудником арт-кластера.

источник: арт-кластера «Таврида.АРТ»