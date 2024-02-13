Девяносто (!) крымчан стали жертвами онлайн-мошенников на прошлой неделе

В Крыму продолжают регистрироваться преступления в отношении граждан дистанционным способом – посредством звонков, интернета, установки вредоносных приложений и перехода по ссылкам. Как сообщили в МВД по РК, с 5 по 11 февраля жертвами дистанционных мошенников стали 90 граждан.

ЗВОНКИ.

В полицию обратились 45 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме.

В большинстве случаев мошенники звонят, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — рассказали в МВД по РК.

В полицию Алупки обратился местный житель, который стал жертвой мошенника. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера, злоумышленник завладел денежными средствами заявителя.

Жительница Симферополя рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом аннулирования кредита, оформленного на имя заявительницы, завладел денежными средствами женщины.

Житель Феодосии сообщил полицейским, что ему позвонили неизвестные и под предлогом защиты денежных вкладов от якобы мошенников завладели денежными средствами заявителя.

28 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Сотрудникам полиции жительница Симферопольского района рассказала о том, что неизвестный позвонил ей через мессенджер Вотсап и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя заявительницы и для отмены заявки необходимо оформить якобы встречный кредит. Поддавшись панике, женщина оформила кредит и отправила денежные средства по указанным реквизитам, а позже поняла, что это была мошенническая манипуляция.

Житель Джанкоя рассказал сотрудникам полиции, что через мессенджер Телеграм ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил мужчине, что в связи с мошеннической атакой на один из маркетплейсов, заявителю необходимо перевести денежные средства на «безопасный» счет. Будучи в заблуждении, мужчина осуществил перевод по указанным реквизитам, а позже осознал, что доступа к новому счету не имеет.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

За минувшую неделю 26 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

объявления о продаже различных товаров;

предложения о работе через Интернет-сайты;

информацию о легком заработке путем инвестиций.

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Симферополя. Мужчина сообщил, что неизвестный, используя фишинговый сайт «Драматического театра», под предлогом продажи билетов завладел денежными средствами заявителя.

Житель Черноморского района сообщил полицейским, что в одной социальной сети он увидел объявление о продаже редких монет. Неизвестный, который являлся якобы продавцом, введя в заблуждение заявителя, завладел денежными средствами последнего.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

19 граждан попались на уловки мошенникам, перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Кировского района обратилась в полицию, рассказав, что через Интернет-сервис для размещения объявлений продавала телефон. С ней связался неизвестный и под предлогом покупки гаджета, обманным путем, завладел денежными средствами заявительницы, после того, когда она ввела реквизиты своей банковской карты по предоставленной ссылке.

Жительница Джанкоя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный, под предлогом продажи женского пальто заявительнице, завладел денежными средствами после того, как женщина заполнила форму по отправленной ей ссылке.

Жителю Сакского района поступил звонок от неизвестного в мессенджере Телеграм. Звонивший представился сотрудником банка и под предлогом сохранения денежных средств, завладел финансами заявителя после того, как тот установил вредоносную программу на свой мобильный телефон.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.