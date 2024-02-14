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Девять инициатив из вошли в ТОП-1000 форума «Сильные идеи для нового времени»

Девять инициатив из Крыма вошли в ТОП-1000 форума «Сильные идеи для нового времени»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:38 14.02.2024

9 инициатив из Крыма вошли в ТОП-1000 Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила Заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Всего в 2024 году крымчане подали 298 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», из них 9 вошли в ТОП-1000. Далее Экспертный совет АСИ определит топ-100. Финальной точкой форума станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдёт 19-20 февраля в Москве. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют Президенту России, – рассказала Ирина Кивико.

Среди проектов, разработанных крымчанами:

  • открытие Центра реабилитации с психоневрологическим профилем,
  • организация терренкуров по ботаническому саду,
  • создание арт-биржи,
  • централизованный вывод российских товаров на рынок Индии,
  • программа лазерного сканирования труднодоступных территорий страны с целью выявления признаков древних объектов наследия и другие.
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Всего на форум «Сильные идеи для нового времени» подано больше 30 000 заявок со всей страны.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и нацелен на поддержку общественно значимых инициатив и проектов граждан. Организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

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С тегами: Крым и Россия

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