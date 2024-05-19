Девять ракет и один беспилотник ВСУ сбиты этой ночью над Крымским полуостровом

В Минобороны РФ рассказали о работе ПВО минувшей ночью. Крым и Краснодарский край отбили массированную воздушную атаку.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении военного ведомства.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Основной удар врага пришелся на Севастополь. Было громко, но главное — пострадавших в результате ночной ракетной атаки ВСУ нет.

Благодарю за оперативную и слаженную работу сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы Севастополя, пиротехников МЧС и Росгвардии. К настоящему времени они обследовали и убрали уже практически все упавшие осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения.

Если вы увидели суббоеприпас — не подходите к нему, и обязательно объясните детям, что трогать их категорически нельзя: это опасно для жизни! При обнаружении суббоеприпасов сразу же звоните 112, специалисты оперативно выедут по адресу.

В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба, — сообщил сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев.