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Деятельность севастопольского изолятора временного содержания УМВД проверили общественник и омбудсмен
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Деятельность севастопольского изолятора временного содержания УМВД проверили общественник и омбудсмен

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:55 17.10.2024

Мероприятие проходило в рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел.

Для инспектирования прибыли член Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю, председатель городского профессионального союза сотрудников ОВД полковник полиции в отставке Александр Конюшок и Уполномоченный по правам человека г. Севастополя Павел Буцай.

В ходе мониторинга Александр Конюшок и Павел Буцай в сопровождении врио начальника ИВС УМВД России по г. Севастополю проверили помещение изолятора временного содержания, где оценили условия несения службы сотрудниками полиции и условия содержания подозреваемых и обвиняемых.

Проверяющие осмотрели камеры для содержания задержанных, чтобы убедиться, что санитарные и бытовые условия соответствуют требованиям и нормам, а также пообщались с задержанными, находившимися в ИВС, по вопросам условий содержания, питания и оказания медицинской помощи. Во время «Гражданского мониторинга» жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия со стороны сотрудников полиции не поступило.

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Представитель Общественного совета при УМВД Александр Конюшок и Уполномоченный по правам человека Павел Буцай положительно оценили работу сотрудников изолятора временного содержания. Они отметили, что замечаний к несению службы правоохранителей нет, права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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