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Дежурно-диспетчерская служба Симферополя работает в круглосуточном режиме
фото: скрин пресс-служба администрации Симферополя

Дежурно-диспетчерская служба Симферополя работает в круглосуточном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:16 11.08.2024

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя ежедневно поступает от 200 до 600 обращений граждан. Об этом сообщил директор МКУ «ЕДДС» по городу Симферополю Николай Талюпа.

По его информации, диспетчерской службой принимаются и обрабатываются заявки от жителей города и юридических лиц независимо от форм собственности. Большая часть обращений (около 70%), которые поступают в ЕДДС Симферополя, касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это сообщения о поваленных деревьях, запросы о ходе ремонтных работ на сетях водоснабжения или обнаружение очагов произрастания амброзии.

Диспетчер принимает заявку и передаёт её компетентным организациям для выполнения соответствующих работ. При этом всегда поддерживается обратная связь с заявителем: ему перезванивают и сообщают о стадии решения проблемы, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Николая Талюпу.

Напомним, Единой дежурно-диспетчерской службой города принимаются сообщения от населения и организаций о любых происшествиях, нарушениях в работе систем и объектов жизнеобеспечения города, коммунальных служб и иной информации.

ЕДДС города функционирует в круглосуточном режиме. Обращение можно оставить по городскому номеру: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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