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Диагностические исследования и вакцинация животных в Севастополе. Где и когда?
фото: pxhere.com

Диагностические исследования и вакцинация животных в Севастополе. Где и когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:37 20.03.2025

Управление ветеринарии сообщает о проведении госветслужбой бесплатных диагностических исследований и вакцинаций животных в марте. Диагностическое исследование мелкого рогатого скота на туберкулез (туберкулинизация) пройдет:
  • 24 марта с 10:00 до 16:00 в районах СТ «Сапун-гора», Дергачи, ул. Горпищенко, Генерала Жидилова, ГРЭС, Фиолентовского шоссе;
  • 25 марта с 10:00 до 16:00 в поселках Сахарная головка, Максимова дача, г. Балаклава, в селе Флотское, а также в районах 5,7, 10 км Балаклавского, Монастырского шоссе.

Диагностическое исследование мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции) и вакцинация против лептоспироза:

  • 26 марта с 10:00 до 16:00 в районах СТ «Сапун-гора», Дергачи, ул. Горпищенко, Генерала Жидилова, ГРЭС, Фиолентовского шоссе;
  • 27 марта с 10:00 до 16:00 в поселках Сахарная головка, Максимова дача, г. Балаклава, селе Флотское, а также в районах 5,7, 10 км Балаклавского, Монастырского шоссе.
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Также пройдет вакцинация собак и кошек против бешенства:

  • 29 марта с 10:00 до 12:00 в Гагаринском районе: ул. Казачья на конечной остановке м/т 95, (около магазина ИРС); на перекрестке ул. Лиговская и Казачинское шоссе, (около ярмарки). С 12:30 до 14:30 на ул. Аллея защитников 35 батареи, (на въезде в СТ «Сатурн»); по ул. Казачинское шоссе в районе остановки «Горка» на въезде в СТ «Атлантик-2».

Напомним, для проведения вакцинаций и других противоэпизоотических мероприятий можно обратиться в подразделение государственной ветеринарной службы по телефону: +7-978-300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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