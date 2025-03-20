Диагностические исследования и вакцинация животных в Севастополе. Где и когда?

Управление ветеринарии сообщает о проведении госветслужбой бесплатных диагностических исследований и вакцинаций животных в марте. Диагностическое исследование мелкого рогатого скота на туберкулез (туберкулинизация) пройдет:

Управление ветеринарии сообщает о проведении госветслужбой бесплатных диагностических исследований и вакцинаций животных в марте. Диагностическое исследование мелкого рогатого скота на туберкулез (туберкулинизация) пройдет:

24 марта с 10:00 до 16:00 в районах СТ «Сапун-гора», Дергачи, ул. Горпищенко, Генерала Жидилова, ГРЭС, Фиолентовского шоссе;

25 марта с 10:00 до 16:00 в поселках Сахарная головка, Максимова дача, г. Балаклава, в селе Флотское, а также в районах 5,7, 10 км Балаклавского, Монастырского шоссе.

Диагностическое исследование мелкого рогатого скота на туберкулез (учет реакции) и вакцинация против лептоспироза:

26 марта с 10:00 до 16:00 в районах СТ «Сапун-гора», Дергачи, ул. Горпищенко, Генерала Жидилова, ГРЭС, Фиолентовского шоссе;

27 марта с 10:00 до 16:00 в поселках Сахарная головка, Максимова дача, г. Балаклава, селе Флотское, а также в районах 5,7, 10 км Балаклавского, Монастырского шоссе.

Также пройдет вакцинация собак и кошек против бешенства:

29 марта с 10:00 до 12:00 в Гагаринском районе: ул. Казачья на конечной остановке м/т 95, (около магазина ИРС); на перекрестке ул. Лиговская и Казачинское шоссе, (около ярмарки). С 12:30 до 14:30 на ул. Аллея защитников 35 батареи, (на въезде в СТ «Сатурн»); по ул. Казачинское шоссе в районе остановки «Горка» на въезде в СТ «Атлантик-2».

Напомним, для проведения вакцинаций и других противоэпизоотических мероприятий можно обратиться в подразделение государственной ветеринарной службы по телефону: +7-978-300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

