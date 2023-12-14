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«Диалог на равных»: министр пригласил московских студентов на практику
Фото: минкурортов РК

«Диалог на равных»: крымский министр пригласил московских студентов на практику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:23 14.12.2023

В рамках декады туризма на выставке-форуме достижений «Россия» сегодня состоялся «Диалог на равных». Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко встретился со студентами МГУ. Будущие специалисты сферы гостеприимства узнали, как развивается туристическая отрасль полуострова и получили приглашение на практику.

Как сообщает Туристический портал Крыма, стенд полуострова на ВДНХ посетили студенты кафедры рекреационной географии и туризма МГУ. Ребята встретились с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко и поучаствовали с ним в «Диалоге на равных». Будущие специалисты в сфере гостеприимства интересовались популярными видами туризма в Крыму, спрашивали о том, чем он привлекателен в разное время года. Министр рассказал о достижениях в профильной сфере и о том, есть ли в туротрасли Крыма возможности для трудоустройства студентов.

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Отдельной темой для обсуждения стала деятельность арт-кластера «Таврида» и его круглогодичного образовательного центра, который начал свою работу в 2023 году. Там молодые представители культуры, искусства и творческих индустрий получают профильное профессиональное образование под кураторством признанных лидеров индустрий и принимают участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами. Вадим Волченко рассказал студентам, как попасть на обучение. А чтобы лучше почувствовать Крым, пригласил их на практику и отдых.

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