Диарея при изменении режима питания: причины, симптомы и советы

Диарея, связанная с изменением режима питания, – это временное расстройство пищеварения, вызванное внезапными изменениями в рационе: начало новой диеты, потребление необычных продуктов или коррекция привычного образа жизни. Обычно она проходит самостоятельно после адаптации организма к новому режиму. Много противодиарейных препаратов есть в интернет-аптеке, но применять их следует после консультации с врачом.

Как лечить диарею?

Лечение диареи, связанной с изменением режима питания, обычно не требует медикаментозного вмешательства, возможно только использование противодиарейных препаратов, например, Лоперамид, инструкция к которому подскажет, как принимать препарат. Основные рекомендации включают:

Постепенное изменение рациона. Избегайте резкой смены характера питания. Вводите новые продукты постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться.

Увеличение потребления воды. Обезвоживание может усугубить диарею. Пейте много воды или морсов.

Пробиотики. Они могут помочь восстановить нормальную микрофлору кишечника.

Диету с низким содержанием жиров. Жирная пища может усугубить диарею.

Избегайте продуктов, которые могут вызывать раздражение кишечника: острой пищи, кофе, алкоголя и газированных напитков. Наблюдайте за общим самочувствием и в случае необходимости не откладывайте поход к врачу, чтобы он провел нужные обследования и смог подобрать корректное лечение.

Причины диареи при изменении режима питания и профилактические мероприятия

Если говорить про первопричины такой диареи, то можно выделить резкий переход на новую диету, особенно с низким содержанием клетчатки или большим количеством непереносимых продуктов. Это может вызвать диарею. Внезапное добавление в рацион большого количества новых продуктов, к которым организм не успевает адаптироваться, тоже может привести к диарее. Увеличение или уменьшение количества потребляемой пищи способно нарушить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Изменение часовых поясов и потребление незнакомой пищи во время путешествий может оказать пагубное воздействие. Алкоголь способен раздражать слизистую оболочку кишечника.

Чтобы предотвратить диарею при изменении режима питания:

Не добавляйте слишком много новых продуктов в рацион одновременно.

Если вы увеличиваете потребление клетчатки, делайте это постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться.

Поддерживайте достаточный уровень гидратации.

Обращайте внимание на сигналы своего организма. Если вы чувствуете дискомфорт после употребления определенного продукта, исключите его из своего рациона, а сопутствующие симптомы в виде вздутия живота, спазмов и болей указывают на расстройство кишечника.

ВНИМАНИЕ! Любые лекарственные препараты должны применяться после консультации с лечащим врачом — возможны противопоказания.

