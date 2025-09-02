Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Диарея при изменении режима питания: причины, симптомы и советы
Новости Республики

Диарея при изменении режима питания: причины, симптомы и советы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 11:35 02.09.2025

Диарея, связанная с изменением режима питания, – это временное расстройство пищеварения, вызванное внезапными изменениями в рационе: начало новой диеты, потребление необычных продуктов или коррекция привычного образа жизни. Обычно она проходит самостоятельно после адаптации организма к новому режиму. Много противодиарейных препаратов есть в интернет-аптеке, но применять их следует после консультации с врачом.

Как лечить диарею?

Лечение диареи, связанной с изменением режима питания, обычно не требует медикаментозного вмешательства, возможно только использование противодиарейных препаратов, например, Лоперамид, инструкция к которому подскажет, как принимать препарат. Основные рекомендации включают:

  • Постепенное изменение рациона. Избегайте резкой смены характера питания. Вводите новые продукты постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться.
  • Увеличение потребления воды. Обезвоживание может усугубить диарею. Пейте много воды или морсов.
  • Пробиотики. Они могут помочь восстановить нормальную микрофлору кишечника.
  • Диету с низким содержанием жиров. Жирная пища может усугубить диарею.

Избегайте продуктов, которые могут вызывать раздражение кишечника: острой пищи, кофе, алкоголя и газированных напитков. Наблюдайте за общим самочувствием и в случае необходимости не откладывайте поход к врачу, чтобы он провел нужные обследования и смог подобрать корректное лечение.

Причины диареи при изменении режима питания и профилактические мероприятия

Если говорить про первопричины такой диареи, то можно выделить резкий переход на новую диету, особенно с низким содержанием клетчатки или большим количеством непереносимых продуктов. Это может вызвать диарею. Внезапное добавление в рацион большого количества новых продуктов, к которым организм не успевает адаптироваться, тоже может привести к диарее. Увеличение или уменьшение количества потребляемой пищи способно нарушить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Изменение часовых поясов и потребление незнакомой пищи во время путешествий может оказать пагубное воздействие. Алкоголь способен раздражать слизистую оболочку кишечника.

Чтобы предотвратить диарею при изменении режима питания:

  • Не добавляйте слишком много новых продуктов в рацион одновременно.
  • Если вы увеличиваете потребление клетчатки, делайте это постепенно, чтобы дать организму время адаптироваться.
  • Поддерживайте достаточный уровень гидратации.

Обращайте внимание на сигналы своего организма. Если вы чувствуете дискомфорт после употребления определенного продукта, исключите его из своего рациона, а сопутствующие симптомы в виде вздутия живота, спазмов и болей указывают на расстройство кишечника.

ВНИМАНИЕ! Любые лекарственные препараты должны применяться после консультации с лечащим врачом — возможны противопоказания. 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x