Дичь какая-то: в Евпатории уволенный и осужденный чиновник… снова попался, причем на рабочем месте

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего заместителя руководителя Департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации регионального управления Следкома, в отношении евпаторийского экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи установили, что в августе 2017 года он неправомерно запросил из городского бюджета около двух миллионов рублей, чем нанес местной казне крупный материальный ущерб. Этими деньгами он намеревался оплатить повторную госэкспертизу проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети Евпатории. При этом, согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации.

Следствие готовится предъявить экс-чиновнику обвинение и затем ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Самое интересное, что ранее в этом году (в мае) еще занимавшего указанный пост чиновника уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Несмотря на это, экс-чиновник продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками. «Взяли» его чуть ли не в разгар «рабочего совещания». В связи с этим крымские следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории.

Добавим, что речь (неофициально) идет о чиновнике с «говорящей» фамилией — Андрее Тюрягине.