Дикая лиса покусала туриста в Евпатории. Идет проверка на бешенство

Нестандартное поведение отдыхающего привело к возникновению подозрения на бешенство, об этом сообщили в Госкомветеринарии Крыма. Инцидент произошел в Евпатории, возле заброшенного здания по ул. Киевской.

Гражданину, отдыхающему в г. Евпатория, при попытке, по непонятным причинам, покормить (шоколадкой) и погладить забежавшую в город и вышедшую ему навстречу дикую лису, был нанесен покус правой кисти. После обращения гражданина в медицинское учреждение ему назначен курс лечебно-профилактических антирабических прививок, — говорится в сообщении.

Государственный комитет ветеринарии РК напоминает о необходимости придерживаться мер личной безопасности, остерегаться контакта с безнадзорными и дикими животными, а также рекомендует родителям внимательно следить за местом нахождения своих детей и не допускать контакта с дикими животными и животными без владельцев.

СПРАВКА: Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.