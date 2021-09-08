Дикость, но, увы, не редкость. В Севастополе бывший ученик похитил 10 тысяч рублей у своего учителя

Эта история, случившаяся в Севастополе, — о том, что дружба легко может разбиться о человеческие жадность и подлость. А начиналось все… просто идиллически. Даже спустя десятилетия после выпуска между 40-летним местным жителем и его 67-летним школьным учителем сохранились тёплые дружеские отношения. Именно по этой причине, когда бывший ученик попросил у пенсионера одолжить ему 2 тысячи рублей, тот, поскольку находился вне дома, без раздумий дал ему ключ от квартиры и сказал, где находятся сбережения.

Однако у 40-летнего мужчины внезапно возник преступный умысел: вместо того, чтобы взять оговоренную сумму, он тайно похитил из шкафа 10 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Пенсионер спустя некоторое время обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и частично возместил причинённый своему учителю ущерб, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.