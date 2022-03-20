Директор АН "Мультидом" Наталья Массальская: "Рынок недвижимости в Севастополе работает, но..."

Рынок недвижимости — одна из сфер жизнедеятельности бизнеса и общества, максимально «привязанных» к текущему положению дел в любой стране. В России, разумеется, также. Тем более остро он реагирует на изменения, связанные с основополагающими базисами, на которых «строится» жизнь в государстве. Политика, финансы и экономика, взаимоотношения с другими странами — всё это так или иначе, но влияет на рынок недвижимости. Как на нём отразились события, связанные с военной спецоперацией России на Украине? Эксперты отмечают, что оценивать ситуацию в целом по состоянию на март, смысла нет. И уж тем более не стоит давать долгосрочные прогнозы по поводу того, куда рынок «двинется» в ближайшие пару-тройку месяцев. При этом, правда, большинство специалистов склонны полагать — паниковать не стоит, потому как «симптомов» кризиса однозначно нет.

Что со сферой недвижимости в Севастополе? По словам директора АН «Мультидом» ситуация кризисной, действительно, не является. С коррективами, но рынок «купли-продажи» объектов работает. И риэлторы, и банки стараются максимально адаптироваться к обстоятельствам.

По-другому не получается. Мы должны реагировать быстро. Да, недвижимость — не товар первой необходимости. Но людям доводится решать вопросы с ней в любых обстоятельствах. Кто-то может этот момент отложить, а кто-то нет, — отмечает Наталья Массальская.

Если же говорить о ситуации, складывающейся на севастопольском рынке недвижимости по состоянию на март, то основные моменты таковы:

и покупатели, и продавцы разделись на две категории: одни уверены, что цены на недвижимость будут падать, другие считают — «пойдут в рост».

меняются покупательские предпочтения: клиенты риелторов отказываются от приобретения недвижимости в Севастополе и в Крыму, озвучивая запрос на покупку объектов на материке.

«ассортимент» объектов севастопольского рынка недвижимости сократился.

Есть ли паника? Есть. Не критического уровня, но есть. Выражается, к примеру, в том, что видим покупателей, которые забирают уже внесённые задатки. Со словами, что «сейчас цены будут падать — потом и куплю». Эмоции, конечно, влияют на ситуацию. Тем более у тех, кто «родственно» связан с Украиной. Так, женщина собирался размен делать — отказалась. Дети в Киеве, не может «собраться с мыслями». Это всё так называемые «отложенные сделки». Их число выросло, — говорит Наталья Массальская.

Инвестиции в недвижимость сейчас — да или нет

Ещё одна тенденция, связанная с рынком недвижимости Севастополя, — увеличилось число тех, кто начал рассматривать покупку квартир, домов и земельных участков в качестве «спасательного круга» от инфляции. Причём это, подчёркивают в АН «Мультидом», не явные решения — покупаем и всё. Нет. Люди раздумывают:

купить ли недвижимость или отложить средства на возможный «чёрный день», чтобы жить на них (многие сейчас, к слову, боятся потерять работу, потому думают о создании «заначек»);

купить ли недвижимость на всю имеющуюся сумму, или приобрести меньший объект, а остаток денег отложить на всякий случай.

Есть те, кто забрал деньги с банковских депозитов. Есть те, кто продал какое-то имущество. Есть те, у кого просто есть накопленная — пусть и небольшая — но сумма денег. И тут волей-неволей задумываешься «проедать» эти средства или попробовать сохранить, да ещё и выгоду какую-то получить при этом. С точки зрения специалиста, который знает, как функционирует рынок недвижимости, моя точка зрения по этому поводу — «сидеть с рублём» сейчас нельзя. Верным ли будет решение покупки недвижимости сейчас? Мы это рекомендуем делать. Есть возможность — покупайте, не затягивая. Как ни крути, а недвижимость – твёрдая валюта. Даже если квартиры, дома, участки упадут в цене, то они «не растают» как… никто не исключает такого… рубль, — рекомендует Наталья Массальская.

Предложений на рынке недвижимости Севастополя станет меньше

Однозначное последствие фактического разрыва отношений России с Украиной, говорят эксперты, — запрет на проведение сделок «купли-продажи» жилья, участниками которых являются граждане так называемых недружественных стран (Указ Президента РФ №81). Подробнее об этом — здесь.

Украина — в этом перечне. Часть объектов недвижимости, выставленных на продажу в Севастополе, принадлежат украинцам — мы раньше были одной страной, так что это неудивительно. Такие сделки сегодня, разумеется, «зависли». Их было немало в процессе, на регистрации прав и т.д. Не сможем мы и в ближайшее время такие объекты активно предлагать покупателям. Так что — выбор на рынке недвижимости города, конечно, уменьшится, — констатирует директор АН «Мультидом».

Общий смысл Указа: сделки с недвижимостью, в которых участвуют резиденты недружественных Российской Федерации государств (всего их в перечне — 48), а также физические и юридические лица, контролируемые данными странами, отныне оформляются только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Да, Правительственная комиссия создана. Однако алгоритм её работы пока не совсем понятен. Надеемся, что в ближайшее время ситуация прояснится. Для Крыма и для Севастополя это важнее, пожалуй, чем для других российских регионов. Ещё раз — сделок с украинскими владельцами недвижимости у нас традиционно много. К слову, хотелось бы чтобы у Правительственной комиссии появились представительства «на местах». Чтобы до тех, кто решает эти вопросы, было проще «достучаться». Региональные отделения очень бы облегчили положение дел. Подобный опыт, кстати, есть — так работает Фонд по защите вкладчиков, — озвучивает точку зрения экспертов-риэлторов Наталья Массальская.

Цены приостановили рост

Напомним, в последние год-два цены на севастопольскую недвижимость стабильно и довольно стремительно росли — в среднем на 4% в месяц. А вот в феврале 2022 года «удивили».

Фиксируем рост всего в 0,5%. Чем оправдываем? Спросом. Цифру… на самом деле… сделал конец месяца: началась спецоперация на Донбассе. Покупатели пошли за задатками. В целом же: средняя цена по Севастополю на середину марта – 140 тысяч рублей за «квадрат». Но это тоже, конечно же, немало. В прошлом году было 100-110 тысяч рублей, — озвучивает статистику директор АН «Мультидом».

Факт, что сужается количество предложений на рынке недвижимости, просят учесть эксперты, — не повод для снижения цены. По той простой причине, что на те объекты, которые остаются в продаже, владельцы поднимают цены. Привязываясь всё к тому же пресловутому доллару.

Что будет дальше? В АН «Мультидом» прогнозов не дают.

Но питаем надежды, что рынок будет просто стабильным. На таком действовать проще. Больше шансов не допустить ошибку, когда продал, а купить уже не можешь, потому что за неделю цены подпрыгнули, — говорит Наталья Массальская. — Однако рынок недвижимости в любом случае не остановится. Предпосылок нет, паниковать не стоит точно. Если есть вопросы, связанные с этой темой, то их нужно и можно сейчас решать.



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