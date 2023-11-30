Директор евпаторийского предприятия обвиняется в получении крупной взятки

Директор предприятия «КурортТоргСервис» городского округа Евпатории заключен под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении директора МУП «КурортТоргСервис» городского округа Евпатории, обвиняемого в получении взятки через посредника за незаконные действия в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ УК РФ). Установлено, что должностное лицо потребовал от двух индивидуальных предпринимателей взятку в 700 тысяч рублей за содействие в победе на аукционе по получению в аренду нежилого помещения в Евпатории под магазин, — рассказали в Следкоме.

После получения директором «КурортТоргСервис» части взятки в размере 250 тысяч рублей он был задержан близ кофейни по бульвару Франко города Симферополя оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при содействии коллег из УЭБиПК МВД по Республике Крым.

В настоящее время следователем следственного отдела по Киевскому району устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Посреднику во взяточничестве будет дана правовая оценка в рамках действующего уголовного законодательства.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.