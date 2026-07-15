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Новости Республики

Директор крымского предприятия пойдет под суд за невыплату сотрудникам 600 тысяч рублей

Опубликовал: news-parser в Следственный комитет Крыма и Севастополя 17:47 15.07.2026

В Сакском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия по доставке продуктов питания, обвиняемой в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, с июня 2025 года по январь текущего года руководитель организации допустила полную невыплату заработной платы сотрудникам на сумму более 600 тысяч рублей. При этом на счета предприятия в указанный период регулярно поступали денежные средства, то есть у директора имелась возможность погасить задолженность. Однако в нарушение законодательства она расходовала средства на иные нужды организации.

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Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Следственным отделом по городу Саки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будут проведены необходимые мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

источник: Московский комсомолец Крым

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