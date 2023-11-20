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Дискредитация использования Вооруженных Сил РФ в родительском чате: крымчанка заплатит штраф

Дискредитация использования Вооруженных Сил РФ в родительском чате: крымчанка заплатит штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 18:05 20.11.2023

Ленинский районный суд Республики Крым вынес постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ 30 –летней крымчанке, проживающего в с. Виноградное Ленинского района, за совершение ею публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 15 ноября 2023 г. правонарушительница, находясь у себя в домовладении при помощи мобильного телефона выложила фото и сообщения, а под фото флаг Украины со словами «Слава Украине» и подпись с нецензурной бранью в адрес государства РФ. Данное сообщение было размещено в мессенджере «Телеграмм» родительского чата, в которой 19 человек участников, где данные сообщения стали доступными для обозрения всем пользователям, чем дискредитировала использование Вооруженных Сил РФ, то есть осуществила публичное действие направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, — сообщили в пресс-службе суда. 

В судебном заседании правонарушительница свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

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Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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