Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых севастопольцев
актуально в республике
Дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых севастопольцев

Дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:27 19.04.2024

В Севастополе продолжают регистрироваться мошеннические действия, совершаемые под предлогом защиты банковского счета.

Зачастую злоумышленники прибегают к различным уловкам, направленным на хищение сбережений доверчивых граждан. Возможны случаи использования криминальной комбинации, совершаемой несколькими аферистами-сообщниками. Располагая о вас некоторыми сведениями и используя логотип соответствующей организации, а также владея профессиональной терминологией, преступники могут осуществить вам звонок, и, представившись сотрудниками портала государственных услуг или работниками сотовых компаний, спросить СМС-код под предлогом продолжения использования вами портала либо продления договора обслуживания мобильной связью, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

После этого потенциальной жертве звонят подельники телефонного мошенника и, выдавая себя за правоохранителей или представителей службы безопасности какого-либо учреждения, рассказывают о попытке похитить средства, находящиеся на счету, ранее звонившим преступником с помощью сообщенных ему конфиденциальных данных.

Для «предотвращения похищения денег», незнакомцы настаивают на перечислении всех средств на указанные ими реквизиты, которые называют «резервным», «безопасным» или «запасным» счетом. Если гражданин выполняет указанные требования, то его сбережения уходят на подконтрольные мошенникам счета.

Узнайте больше:  В Севастополе полиция выясняет обстоятельства по уголовному делу о незаконном сбыте немаркированной обуви

Чтобы не лишиться накоплений, при поступлении вышеописанных звонков следует сохранять спокойствие и помнить, что настоящие операторы сотовой связи никогда не спрашивают конфиденциальный код по телефону, а правоохранители, должностные лица государственных организаций не требуют денежных переводов под предлогом предотвращения списания денег. Подобные требования выдвигают только дистанционные мошенники, желающие обогатиться за ваш счет. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить разговор с аферистом, избегая даже непродолжительного общения, и обратиться в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.