Дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых севастопольцев

В Севастополе продолжают регистрироваться мошеннические действия, совершаемые под предлогом защиты банковского счета.

Зачастую злоумышленники прибегают к различным уловкам, направленным на хищение сбережений доверчивых граждан. Возможны случаи использования криминальной комбинации, совершаемой несколькими аферистами-сообщниками. Располагая о вас некоторыми сведениями и используя логотип соответствующей организации, а также владея профессиональной терминологией, преступники могут осуществить вам звонок, и, представившись сотрудниками портала государственных услуг или работниками сотовых компаний, спросить СМС-код под предлогом продолжения использования вами портала либо продления договора обслуживания мобильной связью, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

После этого потенциальной жертве звонят подельники телефонного мошенника и, выдавая себя за правоохранителей или представителей службы безопасности какого-либо учреждения, рассказывают о попытке похитить средства, находящиеся на счету, ранее звонившим преступником с помощью сообщенных ему конфиденциальных данных.

Для «предотвращения похищения денег», незнакомцы настаивают на перечислении всех средств на указанные ими реквизиты, которые называют «резервным», «безопасным» или «запасным» счетом. Если гражданин выполняет указанные требования, то его сбережения уходят на подконтрольные мошенникам счета.

Чтобы не лишиться накоплений, при поступлении вышеописанных звонков следует сохранять спокойствие и помнить, что настоящие операторы сотовой связи никогда не спрашивают конфиденциальный код по телефону, а правоохранители, должностные лица государственных организаций не требуют денежных переводов под предлогом предотвращения списания денег. Подобные требования выдвигают только дистанционные мошенники, желающие обогатиться за ваш счет. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить разговор с аферистом, избегая даже непродолжительного общения, и обратиться в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)