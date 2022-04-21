Дисциплина, выучка, расчет, отвага. Очередная страница героической летописи Минобороны РФ

В Минобороны РФ продолжают ежедневный рассказ о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В основе очередных примеров мужества и стойкости наших воинов: боевая выучка, верность долгу, нацеленность на выполнение поставленных боевых задач и… смелость. Та самая, что города берет.

Командир инженерно-дорожной роты старший лейтенант Сергей Липченко вместе подчиненным подразделением под непрекращающимся артиллерийским обстрелом восстановили мостовую переправу через реку, благодаря чему колонна российских подразделений продвинулась для дальнейшего наступления.

Группа российских военнослужащих под руководством капитана Глеба Бочкарева обнаружила стартовую позицию ЗРК, машины управления и другую военную технику, охраняемые националистами. Оценив обстановку, капитан организовал оперативное подавление огневых позиций боевиков, затем нанес сосредоточенный огневой удар по основным силам националистов — понеся большие потери, противник был вынужден отступить и оставить вооружение.

Экипаж старшего лейтенанта Андрея Митяшина, командира танковой роты, атаковал обороняющихся украинских радикалов в одном из населенных пунктов — были уничтожены танк, бронетранспортер и автомобиль с боеприпасами противника. Несмотря на повреждение системы управления огнем, экипаж продолжал выполнять огневые задачи вручную, пока боевики не отступили.