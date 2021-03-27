Дизайн интерьера-2021. В тренде буква Э: эклектика и экологичность

Крутых поворотов под девизом: выбросьте все, это уже не модно, — в дизайне жилых пространств, оформлении интерьера нет уже несколько десятков лет. ХХI век незаметно утвердил непреходящую моду на естественные, природные материалы, светлые тона, легкость, наивную деревенскую тематику. Это легко объяснимо возросшей динамикой событий, темпа жизни, жесткой урбанизацией, стремлением человека максимально «оторвать» жилое или рабочее пространство от устоев «хищных городов», подчеркнуть свою независимость от внешних обстоятельств, при этом обеспечить максимальный комфорт. В то же время «воцарившийся» за последние 2 года коронавирус внес свои тренды в обустройство интерьеров, поставив во главу угла функциональность, заботу о здоровье и безопасности, универсальность и заменяемость смыслов пространств, их полифонию. Соответственно, снизились требования к соблюдению единой стилистики, появилось немало микротрендов, главные из которых на букву Э: эклектика и экологичность.

Что немаловажно, эти тенденции не знают границ. Все модные направления и «горячие» тренды предлагает студия дизайна интерьера VGStudio. Это – город Киев. Но интерьерные решения в унифицированный век торжества глобализма одинаковы и для Парижа, и для Палермо, и для Минска. Отметим, что проекты VGStudio также реализуются в различных странах: от Болгарии до Швейцарии. И тут уж дело не только в «коллективном бессознательном» мира стилистики и дизайна, а в профессионализме и умении работать с клиентами. Готовыми проектами (ну или слегка подкорректированными под «конкретные площади») ныне никого не удивишь. В чести 3D визуализация, дотошный (в хорошем смысле) индивидуальный подход, включающий в себя все грани дизайна: от общей и частной стилистики решения до подбора материалов и авторского дизайна мебели.

Секреты двух Э.

Повторим, экологичность и эклектика – тенденции, витавшие «в воздухе» на протяжении уже нескольких лет. Но суровые «коронавирусные» будни возвели их в ранг модных трендов. Только натуральные, антиаллергенные материалы, только естественные запахи, только природные цвета, и да, больше воздуха, в интерьере должно легко дышаться. Дизайн должен быть не только функциональным, но и направленным на обеспечение здоровья.

В новомодных помещениях с одной стороны все должно быть под рукой и максимально удобно распложено, с другой – в них можно легко дышать. Поэтому, долой все «пылесборники», все давящее и стесняющее. Да здравствует свобода, ограниченная лишь полисемантикой вещей. Простая тумба может выполнять функции журнального столика, письменного стола для работы с компьютером, электронными гаджетами, сервировочной тележки и… даже полки для одежды. В этом как раз и вся эклектичность современного модного интерьера. Выдержать такое упорядоченным перфекционистам будет трудно.

К счастью, жестких правил (ну разве что интерьеры по фэншуй исключение) в современном дизайне интерьера нет. Все подчинено удобству и комфорту человека. К слову, это еще одна причина того, что доверять такие разработки нужно профессионалам, которые не только знают в теории и внедряют на практике все модные течения дизайна, но и умеют внимательно следовать потребностям и пожеланиям заказчика. Поэтому смело заходите на сайт vgstudio.com.ua, как минимум, чтобы проникнуться идеями и трендами дизайна интерьера 2021 года, как максимум, чтобы получить консультацию специалистов и оформить заказ, пусть даже и не в духе двух модных Э.

иллюстрация: vgstudio.com.ua