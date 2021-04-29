Дюжина украинских политиков ответит за блокады Крыма

Депутаты Госсовета Крыма определились с окончательным списком тех деятелей украинского политикума, в отношении которых будут поданы иски по поводу организации блокад полуострова: водной, транспортной, продовольственной, энергетической. Ответчики по искам: экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, экс-депутаты Верховной рады Андрей Сенченко, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, народный депутат Мустафа Джемилев, глава запрещенного в России «меджлиса крымскотатарского народа» (оргнизация признана экстремистской и запрещена) Рефат Чубаров, заочно осужденный в РФ бизнесмен Ленур Ислямов, бывший «представитель президенту Украины в АР Крым» Борис Бабин, экс-глава украинского госагентства водных ресурсов Василий Сташук, экс-глава Херсонской области Андрей Путилов, политический деятель, бывший глава администрации Геническа (Херсонская область) Александр Воробьев.

По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как «содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности», «организация террористического сообщества и участие в нем», «организация деятельности террористической организации», «диверсия», «экоцид», «акт международного терроризма». Все лица, виновные в совершении этих действий в отношении крымчан, должны понести заслуженное наказание, – пояснил глава комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов

Уже принято соответствующее заявление, которое будет направлено в Следственный комитет и ФСБ России для возбуждения соответствующих уголовных дел.

Преступники должны быть наказаны судом Российской Федерации. Как оно будет реализовано – вопрос другой, но они должны знать, что в Крыму они осуждены и приговорены. Пусть они с этим живут и подумают, что они сделали в своей жизни. С этим пятном жить непросто ни им, ни их потомкам, — подытожил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его информации, готовятся новые материалы, подсчитывается ущерб, нанесенный Украиной банковской сфере Крыма.

Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь этот период, исчезли в одночасье. Вывозились и наличные, и безналичные деньги. А это пенсии людей. Соответствующие суммы сейчас собираются в общий пакет, — отметил глава Госсовета Республики.

Кроме того, крымские власти будут добиваться возмещения ущерба из-за действий или бездействий официального Киева в период нахождения полуострова в составе Украины.