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Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 крымчан
иллюстрация: pikist.com

Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 16.11.2023

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство горожан положительно относится к такому продолжительному отдыху. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

64% крымчан одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты. 15% горожан считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 18% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Длинным новогодним каникулам чаще радуются опрошенные до 34 лет (70%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (69 и 59% соответственно).

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