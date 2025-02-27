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Длинных выходных в честь Международного женского дня не будет
фото: pxhere.com

Длинных выходных в честь Международного женского дня не будет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:27 27.02.2025

Длинных выходных в честь Международного женского дня в 2025 году не будет. Как сообщал Роструд, выходной с 8 марта перенесли на 13 июня.

Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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В Крыму дополнительные нерабочие дни объявлены в связи со следующими праздниками: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.

источник: РИА Новости Крым 

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