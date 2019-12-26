Для 20-летней жительницы Феодосии визит в район горы Лысая завершился «знакомством» с полицией

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России в Феодосии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ранее не судимая 20-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Молодая гражданка была задержана полицейскими с поличным в тот момент, когда осуществляла «закладки» с запрещенными веществами в районе горы Лысая. Злоумышленница призналась, что уже успела сделать ряд тайников. У подозреваемой оперативники изъяли мобильный телефон с фотографиями мест закладок и их геоданными. В ходе выезда следственно-оперативной группы было обнаружено 19 свертков с таблетками общим количеством 57 штук. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе полусинтетическое психоактивное вещество МДМА (N-метамфетамин), — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г.Феодосии в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).