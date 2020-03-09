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Для Крыма закупят новые рельсовые автобусы РА-3
На фото metrowagonmash.ru: РА-3

Для Крыма закупят новые рельсовые автобусы РА-3

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 09.03.2020

После запуска пригородных поездов (рельсовых автобусов) по маршруту «Керчь – Анапа» знатоки отметили и спросили: а почему РА-2, а не новые РА-3. Они и комфортнее, и удобнее, и кондиционерами оборудованы… И вот хорошая новость: для Крыма еще в этом году приобретут девять новых РА-3 и электропоездов. Об этом сообщил руководитель Росжелдора Владимир Чепец.

Уже в этом году будет приобретено порядка девяти составов, в том числе и РА-3 (рельсовый автобус) и новые электропоезда на переменном токе, которые будут курсировать по крымской земле, — отметил Чепец. — В дальнейшем модернизация подвижного состава продолжится.

Рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 будут курсировать на неэлектрифицированном участке «Крымской железной дороги» от Джанкоя до Керчи и дальше по территории Кубани. Электропоезда будут курсировать от Севастополя до Симферополя, Джанкоя и Евпатории

Для Крыма закупят новые рельсовые автобусы РА-3

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