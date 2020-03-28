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Для "поправки материального положения". В Симферополе двое парней украли 4 бухты кабеля

Для «поправки материального положения». В Симферополе двое парней украли 4 бухты кабеля

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:53 28.03.2020

В дежурную часть полиции в Симферополе поступило заявление одного из предприятий о краже неустановленными лицами четырех бухт кабеля. Причиненный ущерб составил более 40 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны 19 и 21-летние жители Республики Крым. Подозреваемые дали признательные показания. Злоумышленники пояснили, что тайно, с целью незаконной наживы и поправки своего материального положения, похитили с площадки хранения кабель. Однако продать его не успели, в ходе проведения обыска по месту жительства одного из задержанных кабель был изъят. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц, по предварительному сговору).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Для "поправки материального положения". В Симферополе двое парней украли 4 бухты кабеля

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