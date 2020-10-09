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Для решения проблемы водоснабжения Симферополя будут бурить новые скважины
Фото: ОК

Для решения проблемы водоснабжения Симферополя будут бурить новые скважины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 09.10.2020

Новые водные скважины в Крыму будут бурить уже на следующей неделе. По словам Главы РК Сергея Аксёнова, работы стартуют 12 октября.

В понедельник, в том числе и федеральные структуры, дополнительно приступают к работе. Мы планируем в кратчайшие сроки пробурить и оборудовать данные скважины, параллельно все работы, которые связаны с прокладкой водозаборов от этих скважин, — рассказал он.

В сентябре в Крыму были пробурены 4 скважины: в районе сел Табачное, Равнополье, Николаевка, Раздолье. Энергетики оперативно подключили насосы с сетям. Было проложено до 6 км ЛЭП.

Сейчас речь идет еще о 4 новых скважинах. Сергей Аксёнов подчеркнул, что это меры – по снятию остроты проблемы водоснабжения Симферополя, населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов. В целом же ««разрядить ситуацию» с водой власти намерены к марту следующего года.

Для решения проблемы водоснабжения Симферополя будут бурить новые скважины

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