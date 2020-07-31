Для российских студентов ношение масок в новом учебном году станет обязательным требованием

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел онлайн-совещание с ректорами российских вузов по вопросу подготовки образовательных организаций к новому учебному году в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). В ходе встречи Министр озвучил несколько важных нововведений для университетов на предстоящий учебный год. Одно из них: в новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок.

Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, – сказал Валерий Фальков.

Он также отметил, что студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

Другим важным требованиям к организации учебного процесса станет обязательное измерение температуры в вузе.

К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения, – подчеркнул Министр.

Кроме того, в университетских аудиториях появятся специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.

В ходе совещания особое место заняла тема организации учебного процесса для иногородних и иностранных студентов. Так, для иностранных студентов будет действовать следующее правило: студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.

Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября, – сказал Валерий Фальков.