Для севастопольцев расширены возможности по оказанию госуслуг в электронном виде

В рамках работ, проводимых Главным управлением информатизации и связи города Севастополя, реализуется функциональность по приему заявлений не только через региональный портал госуслуг, но и из внешних информационных систем посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Создается возможность подачи заявлений и отслеживания их рассмотрения на мобильных устройствах. Также будет обновлена функциональность модуля регионального портала госуслуг для приема статусов заявлений из внешних информационных систем через СМЭВ, оказывается техподдержка разработанных решений, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами государственной власти.
Правительство Севастополя проводит комплексную работу по развитию портала gosuslugi92.ru и его внутренних информационных систем. Основной задачей является проактивное оказание государственных услуг: при обращении за госуслугой в заявительной форме потребуется собрать минимальный пакет документов. Развитие регионального сегмента СМЭВ позволит нам решить эту задачу, – отмечает пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления информатизации и связи города Александру Осипову.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..