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расширены возможности по оказанию госуслуг в электронном виде

Для севастопольцев расширены возможности по оказанию госуслуг в электронном виде

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:33 11.11.2020

В рамках работ, проводимых Главным управлением информатизации и связи города Севастополя, реализуется функциональность по приему заявлений не только через региональный портал госуслуг, но и из внешних информационных систем посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Создается возможность подачи заявлений и отслеживания их рассмотрения на мобильных устройствах. Также будет обновлена функциональность модуля регионального портала госуслуг для приема статусов заявлений из внешних информационных систем через СМЭВ, оказывается техподдержка разработанных решений, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами государственной власти.

Правительство Севастополя проводит комплексную работу по развитию портала gosuslugi92.ru и его внутренних информационных систем. Основной задачей является проактивное оказание государственных услуг: при обращении за госуслугой в заявительной форме потребуется собрать минимальный пакет документов. Развитие регионального сегмента СМЭВ позволит нам решить эту задачу, – отмечает пресс-служба Правительства Севастополя  начальника Главного управления информатизации и связи города Александру Осипову.

Для севастопольцев расширены возможности по оказанию госуслуг в электронном виде

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