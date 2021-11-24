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В Балаклаве устраняют прорыв на газопроводе
Иллюстрация: пресс-служба правительства Севастополя

Для жителей Крыма продолжает работу горячая линия социальной газификации

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 13:41 24.11.2021

При поддержке Правительства Российской Федерации Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры продолжает работу горячей линии по социальной газификации. Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, любой житель Крыма сможет получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

Президент РФ В.В.Путин по итогам Послания ФС РФ в этом году поручил Правительству РФ обеспечить подведение газа до границ частных домовладений, которые ещё не подключены к газопроводам, но при этом расположены в газифицированных населённых пунктах без взимания средств с граждан. Две недели назад, одновременно со вступлением этих постановлений в силу и ожидая высокий интерес граждан к новым правилам подключения к трубопроводному газу, ОНФ совместно с Минэнерго и Минцифрой запустил горячую линию по социальной газификации.

Работу горячей линии можно условно разделить на 2 основных направления – консультация, информирование граждан о новых правилах подключения к газу (этим занимаются непосредственно операторы колл-центра) и проработка более сложных, конкретных, требующих разбора индивидуальных ситуаций граждан, требующих привлечения специалистов профильных РОИВ и дополнительного времени на рассмотрение. Также в рамках горячей линии мы помогаем гражданам выяснить наличие их населённого пункта в планах социальной газификации, в программе подведения магистрального газа до не газифицированных до сих пор населённых пунктов (подведение газопроводов до населённых пунктов проводится, например, в рамках инвестиционных программ ПАО «Газпром», региональных программ газификации, программы комплексного развития сельских территорий Минсельхоза России и часто гражданам своими силами разобраться в этих планах бывает сложно), обоснованность размера платы за работы по подключению внутри земельного участка заявителя и многие другие вопросы.

Масса проблем граждан по газификации имеет конструктивное решение и горячая линия ОНФ может помочь быстрее его найти. Для этого нужно всего лишь набрать бесплатный номер 8(800)200-34-11 и в цифровом меню выбрать 1.

Для жителей Крыма продолжает работу горячая линия социальной газификации

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