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Для 2 из 10 работодателей в у лишний вес — причина отказа в трудоустройстве
фото: pikist.com

Для 2 из 10 работодателей в Крыму лишний вес — причина отказа в трудоустройстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 22.01.2024

Большинство работодателей лояльно относится к соискателям с лишним весом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов и рекрутеры вынуждены их учитывать.  Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 66% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 21% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов. О дискриминации при трудоустройстве по весу сегодня рассказывают 20% соискателей в Крыму. А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей говорят 35% горожан. Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Чем старше респонденты, тем больше у них претензий к собственному весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям. А вот о дискриминации горожан с лишним весом в обществе чаще говорили респонденты моложе 34 лет.

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Чаще всего же с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются опрошенные, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 кг.

Время проведения: 9—18 января 2024 года

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