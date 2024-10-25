Для абонентов ПАО «Севастопольгаз» снижены тарифы на техобслуживание газового оборудования

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе снижены тарифы на техническое обслуживание для абонентов ПАО «Севастопольгаз». Это стало возможно после того, как предприятие перешло под контроль города Севастополя.

Как я говорил ранее, потребителям, заключившим договоры на техническое облуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с ПАО «Севастопольгаз», перезаключать ничего не нужно. Все работы по ранее заключённым договорам будет выполнять наш ГУП «Севастопольгаз», без привлечения субподрядных организаций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор Михаила Развожаева.

Теперь в Севастополе для всех потребителей газа начал действовать единый тариф на техническое обслуживание:

2 650 руб. – для ТО внутридомового газового оборудования (для индивидуальных жилых домов и квартир с компоновкой системы газоснабжения, состоящей из газовой сети, отопительного котла, плиты и счётчика).

В зависимости от варианта системы газоснабжения в многоквартирном доме:

678 руб. – в квартирах, в которых варочная панель и внутриквартирный газопровод;

2 066 руб. – в квартирах, имеющих счётчик, плиту на четыре конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод;

2 484 руб. – в квартирах, где есть варочная панель, отопительный котёл, счётчик и внутриквартирный газопровод.

Михаил Развожаев также подчеркнул, что Правительство Севастополя будет искать дополнительные возможности для дальнейшего снижения действующих тарифов.

В настоящее время ГУП «Севастопольгаз» работает в усиленном режиме, подробную информацию вы можете получить, обратившись по номеру телефона +7 (8692) 41-77-10, +7 (8692) 41-77-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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