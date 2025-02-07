Для безопасности: вдоль «Тавриды» проведут освещение с использованием энергосберегающих систем

Освещение с использованием энергосберегающих систем проведут вдоль всей трассы «Таврида», сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым.

В планах 2025 года начать работы по монтажу освещения на всей протяженности трассы «Таврида» с использованием энергосберегающих систем. Это позволит сделать движение автомобилей по «Тавриде» более удобным и безопасным, а впоследствии увеличить разрешенную скорость движения транспорта, — написал он.

Также в регионе продолжают ремонт трассы Симферополь — Джанкой, которая в 2024 году была передана в федеральную собственность. Росавтодор уже отремонтировал участок дороги в черте города Джанкоя.

В последнее время данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП «Джанкой» превысил трафик через Крымский мост, — заявил Сергей Аксенов.

источник: ТАСС