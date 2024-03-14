Для дошкольников Севастополя провели мероприятие по фиджитал-спорту

Сегодня на базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Созвездие» прошло мероприятие для дошкольников с использованием роботов отечественного производства, посвящённое 10-летию воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Ребят познакомили с фиджитал-спортом, который сочетает в себе элементы цифровых технологий и классического спорта.

У нас очень талантливые и способные дети. Они хорошо разбираются в новых технологиях, уже справляются со сборкой роботов и управлением ими. Даже многим взрослым это не под силу. Среди них есть будущие инженеры, конструкторы, космонавты, проектировщики. Благодаря знаниям, которые мы сейчас в них вкладываем, наше подрастающее поколение будет прославлять нашу страну, выводить её на высокий уровень, а также сделает одной из сильнейших в мире, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления образования департамента образования и науки Евгению Панасенко.

Команды проходили различные спортивные испытания. Свою меткость и ловкость малыши показали на испытании «Попади в мишень», а традиционная игра «Классики» стала на время полосой препятствий, по которой дети добирались к мишени. Также ребята строили схемы для робота-ползуна Пиктомира.

Далее из предложенных деталей командам необходимо было собрать своего настоящего робота — Мабота, который затем под управлением ответственного из команды проходил свою полосу препятствий.

Для того, чтобы ребёнок всесторонне развивался, не ограничивался компьютерными играми и просмотром мультфильмов, мы проводим такие увлекательные и интересные мероприятия. Также на системной основе у нас проходят занятия по робототехнике. Уроки позволяют проявить у ребёнка изобретательность, логическое мышление, приобрести уверенность в себе. В будущем ребёнок может заинтересоваться программированием или конструированием. Ему будет проще поступить в технический вуз на такие специальности, как программист, ИТ-разработчик, инженер-проектировщик. Я считаю, что эти специальности не потеряют своей востребованности и актуальности в ближайшие годы, — отмечает педагог дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Марина Кошман.

Кроме соревновательных состязаний, мероприятие сопровождалось музыкальными номерами. С танцами «Роботы», «Русский народный» и «Детки-конфетки» выступили дети старшей группы, которые посещают хореографический кружок «Антре». Педагоги центра исполнили песню «Мы гордимся тобою, Россия».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя