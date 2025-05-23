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Для электроэнергетиков возможно запустят льготную ипотеку
фото: Puttachat Kumkrong / Shutterstock.com

Для электроэнергетиков возможно запустят льготную ипотеку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 23.05.2025

В России может появиться ещё одна адресная льготная программа. В компании «Россети» предложили запустить льготную ипотеку для электроэнергетиков. В программе смогут принять участие специалисты в возрасте до 40 лет, работающие в электроэнергетической сфере.

Новая программа будет способствовать эффективному привлечению и удержанию работников, а также повышению престижа профессии, считает первый замгендиректора компании Андрей Муров.

Сейчас «Россети» компенсируют сотрудникам в возрасте до 35 лет часть стоимости аренды жилья на срок до трёх лет. Выплаты производятся за счёт дополнительной нетарифной прибыли. Но эти программы неконкурентны по сравнению с возможностью приобретения жилья на льготных условиях, которая есть, к примеру, у сотрудников в IT-отрасли, отметил Муров. Он предложил запустить отдельную льготную ипотечную программу для электроэнергетиков.

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Число сотрудников в электроэнергетической сфере снижается, а их возраст увеличивается, рассказала глава административного департамента Минэнерго Ирина Арефьева. По её словам, доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет снизилась с 30% до 22%.

источник: ЦИАН

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