Для электроэнергетиков возможно запустят льготную ипотеку

Новая программа будет способствовать эффективному привлечению и удержанию работников, а также повышению престижа профессии, считает первый замгендиректора компании Андрей Муров.

Сейчас «Россети» компенсируют сотрудникам в возрасте до 35 лет часть стоимости аренды жилья на срок до трёх лет. Выплаты производятся за счёт дополнительной нетарифной прибыли. Но эти программы неконкурентны по сравнению с возможностью приобретения жилья на льготных условиях, которая есть, к примеру, у сотрудников в IT-отрасли, отметил Муров. Он предложил запустить отдельную льготную ипотечную программу для электроэнергетиков.

Число сотрудников в электроэнергетической сфере снижается, а их возраст увеличивается, рассказала глава административного департамента Минэнерго Ирина Арефьева. По её словам, доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет снизилась с 30% до 22%.

источник: ЦИАН