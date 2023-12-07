Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей
актуально в республике
Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей

Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 07.12.2023

Ялтинский филиал всероссийского проекта «Народная сеть», который организован Владимиром Грубником, начал свою работу в Ялте в марте этого года. Среди первых добровольцев Лина Николаевна Мелешко, 86-летняя ялтинка, пережившая войну и оккупацию (лишь по воли судьбы она не оказалась пассажиром теплохода «Армения»).

Увидела в интернете призыв, что нужны волонтеры плести сети. А Лина всегда там, где это необходимо! Пришла, втянулась. Сейчас могу и других уже учить. Это моя новая семья, потому что люди здесь с добрым и открытым сердцем, — говорит Лина Николаевна Мелешко.

Как отметила куратор проекта «Народная сеть» в Ялте Анна Смольникова, таких сильных духом женщин в основном составе, которые на постоянной основе приходят плести сети, около 30.

Сейчас у нас три мастерские и в них мы за день изготавливаем до 10 маскировочных сетей, размером – три на шесть метров.  Одной такой можно накрыть орудие, а скрепив несколько — танк. Важно, что сети плетём максимально приближенные к стандартам Министерства обороны, в соответствии с ГОСТом — они надёжно защищают бойцов, спасают жизни, — говорит Анна  Смольникова.

У военных на такой расходный материал, как маскировочные сети постоянный спрос, причем в больших количествах. Добровольцы работают ежедневно с 9 утра и до вечера, в выходные и праздники! И все равно рук не хватает. Всех, кто готов помочь «Народная сеть» ждет в своих постоянных «цехах» на Ломоносова, 27 (Центр социального обслуживания) и Руданского, 8 (Центр Культуры). А также на новом месте — в Симеизе, на ул. Советская, 39 в помещении, выделенном для волонтеров руководством санатория «Юность».

Узнайте больше:  В Крыму завершили республиканскую акцию #Донор91

Подробнее можно узнать здесь: https://t.me/narodnayasetyalta

Глава администрации Ялты Янина Павленко выразила слова благодарности волонтерам и поздравила с праздником – Днем добровольца, который празднуют у нас в стране 5 декабря:

Спасибо вам, наши дорогие! За добрые сердца и умелые руки. С праздником тех, кто делом своей жизни избрал помощь ближнему — с Днем волонтера!

Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей Для фронта и Победы: ялтинские волонтеры проекта «Народная сеть» сделали более 800 маскировочных сетей

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.