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Для фронта: инженер из сделал дома мастерскую по изготовлению деталей для сбросов

Для фронта: инженер из Крыма сделал дома мастерскую по изготовлению деталей для сбросов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:31 17.07.2024

Народная помощь в изготовлении накольников и хвостовика необходима постоянно — бойцы каждый день с их помощью делают сбросы с дронов на врага. Благодаря простым крымчанам Народный фронт ежемесячно доставляет порядка тысячи деталей, которые становятся частью боевых снарядов на самых горячих позициях на Днепре.

Крымский инженер-электромеханик с волонтерский позывным «Аскалаф» увидел новости о народных мастерах, которые делают такие детали и решил присоединиться к «кулибинской» помощи бойцам.

Очень сильно понравилась технология создавать детали из простого куска пластика. Это очень сильно затягивает, а теперь еще и помогает нашим ребятам. Любой человек может попробовать и своими руками помочь бойцам приблизить победу, — делится «Аскалаф».

Буквально за месяц он купил себе домой 3-д принтер, научился всему у наших мастеров и уже сделал особый заказ для разведки на Херсонском направлении.

Бойцы очень благодарны за эту помощь, у многих из них на позициях оборудованы такие 3-д мастерские. Но все-таки надежно получать сотни, а уже и тысячи таких деталей – это очень важное подспорье и народная поддержка. Спасибо всем крымским мастерам, которые присоединяются к процессу, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Для фронта: инженер из Крыма сделал дома мастерскую по изготовлению деталей для сбросов

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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