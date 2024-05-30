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Для фронта: жители помогли создать более 1000 снарядов для сбросов за май
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Для фронта: жители Крыма помогли создать более 1000 снарядов для сбросов за май

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 30.05.2024

Народный фронт доставил крымским бойцам на Херсонском направлении хвостовики и накольники, напечатанные крымскими мастерами на 3-д принтерах. Эти детали – необходимая часть сброса с дрона, которые крымские бойцы делают своими руками на фронте, добавляя боевые части снаряда.

Многодетный отец, пенсионер, студент и целый коллектив колледжа – четыре кулибинских точки в Крыму создали 1000 компонентов для сбросов за месяц. Каждый из них стал частью боевого снаряда, атакующего вражескую технику и личный состав.

Спасибо Крыму и Народному фронту, такие жители полуострова воплощают в жизнь принцип народ и армия едины. Эта помощь невероятно важная, — делится крымский боец с позывным «Сокол».

А наши народные мастера из Крыма только разгоняют свое производство и готовятся делать все больше сбросов и расширять изготовление военных приспособлений на 3-д печати.

Наших крымских умельцев становится все больше, в июне мы обязательно привезем еще больше деталей, тем более знаем, что расход у вас тоже значительные.  Сейчас на постоянной основе детали делают в 4 точках, но в июне ожидается, что их станет 6. Берегите себя, Крым с вами, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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