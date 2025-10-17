Для гостевых домов Крыма проведут семинар-совещания по вопросам самооценки

Приглашаются собственники гостевых домов. В мероприятиях выступят эксперты по классификации с детальным разъяснением прохождения всех этапов самооценки.
г. Евпатория, 21 октября, 10:00
Западный зональный центр АНО «Дом молодежи», 1 этаж, ул. Дмитрия Ульянова, 2/40.
Регистрация: ссылка Контактный телефон +7 (978) 283 01 27
г. Симферополь и Симферопольский район, 22 октября, 11:00
Большой зал Администрации города Симферополя, ул. Горького, 15, 3 этаж
Регистрация: ссылка Контактный телефон +7 (978) 855 35 79
г. Феодосия, 23 октября, 12:00
Зал заседаний администрации города, ул. Земская, д.4
Регистрация: feotour.info@bk.ru, контактный телефон +7 (978) 674 12 79
г. Судак, 24 октября, 11:00
Большой зал администрации города, ул. Ленина, 85а, 2 этаж
Регистрация: torg@sudakgs.rk.gov.ru Контактный телефон: +7 978 342-07-32
Для подтверждения участия в мероприятии необходимо направить наименование гостевого дома, ФИО, контактный номер на указанный e-mail либо заполнить форму по указанным ссылкам.
Подробнее о прохождении самооценки по ссылке: https://mtur.rk.gov.ru/articles/f0288351-4668-4d0a-bd3c-e94a32e87adf
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Крым туристический