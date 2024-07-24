Для гостей «Нового Херсонеса» Правительство Севастополя разработало два автобусных маршрута

30 июля откроется для посещения музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — подробности здесь. Чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра, была запланировала реконструкция улицы Древней. Для удобства посетителей Правительство Севастополя разработало два новых автобусных маршрута:
- Автобус № 73 «Центральное кольцо города – Херсонес» будет курсировать с 7:00 до 21:00.
- Автобус № 74 «Парк Победы – Херсонес» будет курсировать с 8:00 до 21:00. В парке Победы он будет отходить от нового остановочного павильона.
Также продолжит работу автобус № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес». В летнее время работает с 7:00 до 22:20.
В первые дни работы «Нового Херсонеса» ожидается большое количество гостей и, как следствие, много машин на парковках. Чтобы не тратить время и силы на поиск парковочного места, автовладельцы могут воспользоваться парковкой в парке Победы: там можно оставить машину и доехать до музейно-храмового комплекса на автобусе.
Также сейчас завершается реконструкция улицы Древней. После окончания работ изменится схема организации дорожного движения. Нововведения коснутся улиц Ерошенко, Дмитрия Ульянова и Древней.
Улица Ерошенко: от пересечения с площадью 50-летия СССР до дома № 8 по улице Ерошенко будет введено двустороннее движение. От дома № 8 до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древней будет введено одностороннее движение.
Улица Дмитрия Ульянова: от пересечения с улицами Ерошенко и Древней (мемориал Дружбы народов) до регулируемого перекрестка проспекта Гагарина, улицы Пожарова и улицы Дмитрия Ульянова будет введено одностороннее движение.
Улица Древняя: от пересечений с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова будет двустороннее движение. От разворотного кольца до музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет пешеходная зона.
Справочно:
Музейно-парковый комплекс «Новый Херсонес» построен по поручению президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр «Грифон Арена», реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: Херсонес таврический