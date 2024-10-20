Для гостей Зелёного фестиваля «Таврида.АРТ» провела за день 200 мастер-классов

Гости Зелёного фестиваля — жители Крыма и других южных регионов России — познакомились с актуальными тенденциями в создании природных поделок своими руками. Для них «Таврида.АРТ» вместе с партнёрами арт-кластера провели за один день 200 мастер-классов. Зелёный фестиваль прошёл 19 октября на территории арт-кластера «Таврида» в Судаке. Событие стало большим семейным праздником, где каждый смог поучаствовать в озеленении юго-восточного Крыма, посадив молодые саженцы деревьев и кустарников.

Вклад в природное наследие Крыма участники Зелёного фестиваля смогли внести не только через создание лесонасаждений на побережье Чёрного моря, но и освоив трендовую «зелёную» тематику — популярные направления мастер-классов по поделкам из природных материалов. Гости сумел привнести в свою жизнь немного живой природы, научившись мастерить своими руками необычные и полезные вещи: создавать композиции из суккулентов, шить аромамешочки, плести макраме и авоськи, делать натуральные свечи и бальзамы для губ и многое другое.

Проявить свои творческие навыки взрослые и дети смогли и на мастер-классах по росписи на натуральных материалах — это даёт возможность не только создать оригинальную авторскую вещь, но и повысить осознанность и ответственность в отношении природы. Желающие освоили техники рисования на спилах деревьев, подсвечниках и горшках. Обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей среды помогли мастер-классы по созданию поделок из мусора, после которых не захочется выбрасывать использованные материалы, из которых можно сделать красивые вещи: цветы из ткани, композиции из бумаги, эко-открытки, стилизованные блокноты.

Одним из крупных партнёров выступил Политехнический музей, который провёл для гостей мастерские «Кабинет инженера», «Архитектура природы», «Кинетические скульптуры» и «Лаборатории света». Политех простым языком объяснил большим и маленьким природные физические явления, продемонстрировал, как «работает» природа, например, откуда появляется ветер, чем отличается туман от пара или как взвесить воздух.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

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