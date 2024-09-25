Для коллекторов намерены ввести новые штрафы

Согласно поправкам, юрлица не смогут незаконно использовать в наименовании словосочетание «профессиональная коллекторская организация». За это нарушение должностным лицам будет грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Если коллектор не исполняет решение Федеральной службы судебных приставов, ограничившей способы взаимодействия с должником, за это будет предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам будет грозить штраф до 100 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 1 года, юрлицам придётся заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

В проекте закона есть норма, ограничивающая использование отдельных способов взаимодействия с должником. Связываться с должником может кредитор или его представитель. Кроме того, взаимодействовать с должником может новый кредитор, к которому перешло право требования задолженности. Важно, что в качестве такого кредитора может выступать только профессиональная коллекторская организация или кредитная организация.

За нарушение этих ограничений для граждан введут штраф в размере до 500 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит до 1 млн рублей, кроме того, им будет грозить дисквалификация на срок до 1 года. Штраф для юрлиц составит до 2 млн рублей.

источник: ЦИАН