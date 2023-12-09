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Для крымской молодёжи стартовала акция «Новый год, берём и делаем»

Для крымской молодёжи стартовала акция «Новый год, берём и делаем»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 09.12.2023

С 8 по 19 декабря по инициативе студенческих отрядов Республики Крым проходит акция «Новый год, берём и делаем». В рамках акции студотрядовцы будут ходить сдавать кровь в Центре крови г. Симферополя. Средства, полученные от сдачи крови, будут направлены на приобретение новогодних наборов для семей участников СВО, которые будут вручены накануне Нового года. Также студенты уже готовятся провести новогоднее представление для детей участников СВО, в конце подарив сладкие подарки, чтобы новогодний праздник для них стал ярким и запоминающимся событием.

Акция не только о сдаче крови, она о формировании принципов добровольчества, системности мышления и умении работать в команде. Это молодежь, объединённая стремлением приносить пользу обществу. Каждый день в рамках периода проведения донорского этапа акции более десяти студотрядовцев приходят для сдачи крови. Желающих на самом деле больше, но мы стараемся грамотно распределить их, исходя из загрузки по учебному процессу и пропускной способности Центра крови г. Симферополя. Главное, что акция имеет несколько этапов, переходящих один в другой. Сдача крови подразумевает помощь в сборе крови, которая сейчас нужна как никогда. Далее ребята приступают к заготовке новогодних наборов для деток, а затем – организации и проведению для них мероприятий самого новогоднего праздника. Все это формирует среди молодежи не только принципы добровольчества, но и системность мышления и умение работать в команде, – цитирует пресс-служба командира студенческих отрядов Республики Крым Владимира Кайданского. 

Для крымской молодёжи стартовала акция "Новый год, берём и делаем" Для крымской молодёжи стартовала акция "Новый год, берём и делаем" Для крымской молодёжи стартовала акция "Новый год, берём и делаем"

По итогам прошлого года за время проведения акции в ней приняли участие 106 студентов, усилиями которых было собрано пятьдесят новогодних подарков для детей. В этом году количество студентов выросло в два раза, а это значит в два раза больше счастливых детей.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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