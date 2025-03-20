Для молодежи Крыма неприемлемы даже минимальные проявления харассмента

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы из Крыма.

7% жителей Крыма сталкивались с харассментом со стороны руководства, 8% — со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 10% жалуются на домогательства со стороны начальства, 14% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 5% и 3% соответственно.

Благодаря политике открытости жители Крыма перестали терпеть даже минимальные проявления харассмента, резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (11% — со стороны менеджмента и 13% — со стороны коллег).

В 3% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остаётся практически неизменной на протяжении последних двух лет.

Время проведения: 10 — 18 марта 2025 года

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