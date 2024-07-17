Для молодых и грамотных: для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку

За счет средств федерального бюджета участнику эксперимента выплатят стоимость 33 кв. м жилья, рассчитанную из официальной цены «квадрата», которую раз в квартал утверждает минстрой для каждого региона (с поправками для городов федерального значения). Четверть суммы пойдет на первый взнос по ипотеке, остальное выплатят в течение девяти лет равными долями. Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично субсидироваться проценты по ипотеке. Предусмотрена частичная компенсация на ежемесячной основе процентов по ипотеке в размере одной двенадцатой от оставшейся суммы, полагающейся к выплате из бюджета, также будет компенсироваться одна четвертая ключевой ставки ЦБ на дату заключения ипотечного договора (то есть на данный момент — 4%).

Воспользоваться господдержкой можно будет только один раз.

Для широких масс населения в стране сейчас действует несколько льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека» (в первую очередь для семей с детьми-дошкольниками), «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки, а также «Сельская» и IT-ипотека, которые периодически приостанавливаются из-за выборки лимита выделенных средств.

«Льготная ипотека» на новостройки, запущенная в 2020 году, 1 июля перестала действовать. Эта программа выполнила свою задачу как антикризисная мера, после ее завершения государство сосредоточится на адресной поддержке, прежде всего семей с детьми, отметили в ДОМ.РФ.

Проценты по ипотеке будут частично компенсировать

За четыре года по программе льготной ипотеки на новостройки было выдано 1,6 млн кредитов на 6 трлн руб., сообщил ДОМ.РФ. Было приобретено около 1,1 млн новых квартир и 100 тысяч индивидуальных домов. Также программа стимулировала строительство жилья в кризисные периоды 2020 и 2022 годов и помогла отрасли пережить стрессовый переход на проектное финансирование. Как отмечают в ДОМ.РФ, в 450 населенных пунктах, где в начале 2020 года не велось строительство, позже были запущены новые проекты многоквартирных домов.

Основная часть выдачи льготных кредитов пришлась на европейскую часть России, в частности на Центральный федеральный округ (30%). Во многом это объясняется тем, что в этой части страны возводится около 60% многоквартирных домов. В то же время, если учитывать количество населения, то по уровню проникновения «Льготной ипотеки» лидером стал Северо-Западный федеральный округ — здесь льготный кредит оформили 2,9% трудоспособного населения. На втором месте — Уральский округ, на третьем — Южный и Центральный. В некоторых регионах этот уровень еще выше — так, в Ленинградской области льготную ипотеку получили 4,4% взрослого населения, в Санкт-Петербурге 3,8%, выделяются также Новосибирская область и Краснодарский край (3,3% и 3,2% соответственно).

Вместе с тем активизация спроса на жилье сопровождалась увеличением цен на новые квартиры — в 1,7 раза с 2020 года. На этом фоне снижалась площадь покупаемых квартир (с 49 до 43 кв. м) и увеличивался срок кредитов (с 18 до 25 лет).

источник: «Российская газета»