Для молодых и грамотных: для госслужащих запускают экспериментальную ипотеку

Эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки, сообщает «Российская газета», будет проведен в ближайшие 2,5 года. Постановление об этом принято правительством. Чиновник должен быть молодым и иметь грамоты или другие заслуги.
Сроки эксперимента — с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года. Поучаствовать в нем смогут госслужащие минфина, минтруда, минстроя, Федеральной налоговой службы, территориальных органов Федерального казначейства. Всего за этот период участниками программы станут 90 человек (по 9 человек в год в 2024 и 2025 годах от каждого ведомства).
Участниками программы могут стать госслужащие в возрасте до 35 лет включительно, занимающие должность гражданской службы не менее года. Обязательно одно из следующих условий: госслужащий принимал во время прохождения военной службы участие в СВО, он имеет госнаграды, почетную грамоту, благодарность президента РФ или поощрение правительства либо является победителем конкурса «Лидеры России» или «Лучший по профессии».
Цель эксперимента — опробовать новую форму обеспечения гражданских служащих жильем с привлечением средств бюджета. В дальнейшем эту систему могут сделать постоянной.
Предполагается, что госслужащий решит свой жилищный вопрос с помощью ипотеки, но государство поможет ему с погашением долга и субсидирует проценты по кредиту.
За счет средств федерального бюджета участнику эксперимента выплатят стоимость 33 кв. м жилья, рассчитанную из официальной цены «квадрата», которую раз в квартал утверждает минстрой для каждого региона (с поправками для городов федерального значения). Четверть суммы пойдет на первый взнос по ипотеке, остальное выплатят в течение девяти лет равными долями. Кроме того, в течение максимум 9 лет будут частично субсидироваться проценты по ипотеке. Предусмотрена частичная компенсация на ежемесячной основе процентов по ипотеке в размере одной двенадцатой от оставшейся суммы, полагающейся к выплате из бюджета, также будет компенсироваться одна четвертая ключевой ставки ЦБ на дату заключения ипотечного договора (то есть на данный момент — 4%).
Воспользоваться господдержкой можно будет только один раз.
Для широких масс населения в стране сейчас действует несколько льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека» (в первую очередь для семей с детьми-дошкольниками), «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки, а также «Сельская» и IT-ипотека, которые периодически приостанавливаются из-за выборки лимита выделенных средств.
«Льготная ипотека» на новостройки, запущенная в 2020 году, 1 июля перестала действовать. Эта программа выполнила свою задачу как антикризисная мера, после ее завершения государство сосредоточится на адресной поддержке, прежде всего семей с детьми, отметили в ДОМ.РФ.
За четыре года по программе льготной ипотеки на новостройки было выдано 1,6 млн кредитов на 6 трлн руб., сообщил ДОМ.РФ. Было приобретено около 1,1 млн новых квартир и 100 тысяч индивидуальных домов. Также программа стимулировала строительство жилья в кризисные периоды 2020 и 2022 годов и помогла отрасли пережить стрессовый переход на проектное финансирование. Как отмечают в ДОМ.РФ, в 450 населенных пунктах, где в начале 2020 года не велось строительство, позже были запущены новые проекты многоквартирных домов.
Основная часть выдачи льготных кредитов пришлась на европейскую часть России, в частности на Центральный федеральный округ (30%). Во многом это объясняется тем, что в этой части страны возводится около 60% многоквартирных домов. В то же время, если учитывать количество населения, то по уровню проникновения «Льготной ипотеки» лидером стал Северо-Западный федеральный округ — здесь льготный кредит оформили 2,9% трудоспособного населения. На втором месте — Уральский округ, на третьем — Южный и Центральный. В некоторых регионах этот уровень еще выше — так, в Ленинградской области льготную ипотеку получили 4,4% взрослого населения, в Санкт-Петербурге 3,8%, выделяются также Новосибирская область и Краснодарский край (3,3% и 3,2% соответственно).
Вместе с тем активизация спроса на жилье сопровождалась увеличением цен на новые квартиры — в 1,7 раза с 2020 года. На этом фоне снижалась площадь покупаемых квартир (с 49 до 43 кв. м) и увеличивался срок кредитов (с 18 до 25 лет).
источник: «Российская газета»
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