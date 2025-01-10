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Для мониторинга акватории Керченского пролива начнут использовать дроны
фото: pxhere.com

Для мониторинга акватории Керченского пролива начнут использовать дроны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 10.01.2025

Дроны и маломерные суда подключат в Республике Крым к мониторингу акватории Керченского пролива и берега после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в проливе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Продолжается ежедневный мониторинг ситуации в прибрежной зоне Республики Крым, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе. Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда, — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов отметил, что для недопущения выбросов нефтепродуктов на берег используются все силы. Она поблагодарил все службы, ведомства и волонтеров за помощь в ликвидации ЧС.

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В Крыму на контроле находятся 472 км побережья. Вертолет Ми-8 провел мониторинг от Ялты до Керчи. С берега собрано 303 тонны загрязненного грунта. В Севастополе обследовано 165 км побережья, собрано 142 тонны нефтепродуктов с песком.

источник: ТАСС
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