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Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 22.02.2022

Водонакопитель будет рассчитан на 7 млн кубометров воды.

В ходе рабочей поездки в Бахчисарайский район Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что близ села Верхоречье планируется построить новое водохранилище, которое обеспечит Южный берег Крыма дополнительными объемами воды.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Сергей Аксёнов посетил главные водные источники, которые снабжают город Ялту питьевой водой, – Загорское и Счастливенское водохранилища.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

На сегодняшний день в ялтинских водохранилищах накоплен достаточный объем воды, поэтому рисков для жителей и для проведения курортного сезона нет. Принято решение построить дополнительное водохранилище, которое будет располагаться возле села Верхоречье и обеспечит накопление дополнительных 7 млн. кубометров воды для Южного берега Крыма. В течение года проводилось наблюдение за притоками, есть понимание, что водохранилище не будет построено впустую и в дальнейшем не останется без источника воды, — сообщил Глава Республики.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Он уточнил, что до конца недели будут сделаны прогнозы, определены средства для всех необходимых работ и обозначены границы охранной зоны, а также подчеркнул, что для жителей села не будет нанесён какой-либо ущерб из-за строительства нового объекта.

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Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

В ходе посещения Ялтинского гидротоннеля стало известно, что строительство нового водовода идет с опережением графика, после завершения работ вода будет подаваться через него. Старый водовод будет использоваться в качестве резервного.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Глава РК поручил Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации разработать предложения по берегоукреплению русла реки Марты в селе Верхоречье протяженностью более 1 км.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Кроме того, Аксёнов проехал в село Счастливое Бахчисарайского района – дорога находится в удручающем состоянии, местами полностью отсутствует дорожное покрытие. В связи с этим было дано поручение Службе автомобильных дорог совместно с администрацией района просчитать стоимость ремонта данного дорожного полотна.

Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Фото: пресс-служба Главы РК.


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