Для обеспечения Южного берега Крыма в Бахчисарайском районе будет построено новое водохранилище

Водонакопитель будет рассчитан на 7 млн кубометров воды.

В ходе рабочей поездки в Бахчисарайский район Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что близ села Верхоречье планируется построить новое водохранилище, которое обеспечит Южный берег Крыма дополнительными объемами воды.

Сергей Аксёнов посетил главные водные источники, которые снабжают город Ялту питьевой водой, – Загорское и Счастливенское водохранилища.

На сегодняшний день в ялтинских водохранилищах накоплен достаточный объем воды, поэтому рисков для жителей и для проведения курортного сезона нет. Принято решение построить дополнительное водохранилище, которое будет располагаться возле села Верхоречье и обеспечит накопление дополнительных 7 млн. кубометров воды для Южного берега Крыма. В течение года проводилось наблюдение за притоками, есть понимание, что водохранилище не будет построено впустую и в дальнейшем не останется без источника воды, — сообщил Глава Республики.

Он уточнил, что до конца недели будут сделаны прогнозы, определены средства для всех необходимых работ и обозначены границы охранной зоны, а также подчеркнул, что для жителей села не будет нанесён какой-либо ущерб из-за строительства нового объекта.

В ходе посещения Ялтинского гидротоннеля стало известно, что строительство нового водовода идет с опережением графика, после завершения работ вода будет подаваться через него. Старый водовод будет использоваться в качестве резервного.

Глава РК поручил Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации разработать предложения по берегоукреплению русла реки Марты в селе Верхоречье протяженностью более 1 км.

Кроме того, Аксёнов проехал в село Счастливое Бахчисарайского района – дорога находится в удручающем состоянии, местами полностью отсутствует дорожное покрытие. В связи с этим было дано поручение Службе автомобильных дорог совместно с администрацией района просчитать стоимость ремонта данного дорожного полотна.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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