Для обустройства граждан из числа реабилитированных народов в Крыму построили 60 объектов на миллиарды рублей

21 апреля – важная дата в истории нашей республики, День возрождения реабилитированных народов Крыма. В этот день в 2014 году наш Президент подписал Указ о мерах по реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития. В основе этого документа два ключевых принципа: справедливость и забота о людях.

За прошедшие годы проведена огромная работа по обустройству граждан из числа реабилитированных народов. В рамках государственной программы социального и экономического развития Республики Крым и г. Севастополя построено 60 объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры на общую сумму порядка 15 миллиардов рублей. Еще 14 объектов находятся в стадии реализации.

Каждый год издаются книги на языках народов Крыма, поддерживаются периодические издания, проводятся десятки культурных и просветительских мероприятий.

Наши главные ценности – единство и взаимное уважение, а российский Крым – наш общий дом. Вместе мы способны решить любые задачи, преодолеть любые испытания. В этом наша сила и залог наших успехов, – говорится в комментарии Главы республики.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым