Для привлечения врачей в крымских селах выделили участки и жилье

Медицинским работникам в сельской местности безвозмездно предоставляются находящиеся в муниципальной собственности земельные участки для жилищного строительства и (или) ведения подсобного хозяйства. В настоящее время для этих целей выделено 102 земельных участка, готовых к передаче, — говорится в ответе на запрос, подписанном первым замминистра труда и социальной защиты Крыма Татьяной Гудилко.

Отмечается, что в качестве мер поддержки в регионе также выплачивается ежемесячно по 7 тыс. рублей врачам и по 5 тыс. рублей фельдшерам, по 4 тыс. рублей медсестрам, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медпомощь. Медработникам предоставляются служебные жилые помещения из специализированного жилфонда, компенсируются расходы по аренде жилья и оплате коммунальных услуг.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил в ходе видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным, что дефицит медицинских кадров в Крыму составляет 2,3 тыс. человек, власти изучают практики других российских регионов, где эта проблема решается.

В марте полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщал ТАСС, что за 10 лет на полуострове капитально отремонтировали 941 объект здравоохранения: 900 из них в Крыму и 41 в Севастополе. Также, по данным Устинова, на полуострове за 10 лет было создано 288 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулатории, из них 273 в Крыму и 15 в Севастополе. Полпред отмечал, что системе здравоохранения в Крыму присущи и общие проблемы, свойственные другим регионам России. В их числе недостаток среднего медицинского персонала и врачей отдельных востребованных специальностей.

источник: ТАСС